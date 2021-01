Salaire du maire de Beauceville: le dossier transféré au CIME et la prime annulée par la Ville

À la suite des informations reçues par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) concernant le salaire du maire de Beauceville, François Veilleux, l'instance gouvernementale a décidé de transférer les renseignements au Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes (CIME) afin qu’il détermine s’il y a lieu de faire enquête, vient d'apprendre EnBeauce.com.

« Conséquemment, et aux fins de ne pas nuire au déroulement des interventions du CIME, le Ministère ne commentera davantage le cas spécifique de la rémunération du maire de Beauceville », a indiqué par voie de courriel Sébastien Gariépy, relationniste de presse à la Direction des communication du MAMH.

Rappelons que lundi soir, les élus du conseil municipal de la Ville de Beauceville ont voté une résolution pour « régulariser la situation » sur la hausse temporaire de la rémunération du maire alors que les sommes impliquées avaient déjà été versées à l'élu. Le conseil a donc voté sur un fait accompli mais la manoeuvre ne respecterait pas le code de procédure des affaires municipales.

Aussi, le maire Veilleux, et des membres du conseil, ont expliqué à quelques reprises, lors d'une période de questions virtuelle avec les contribuables lundi soir avant la séance, que cette « compensation » était justifiée par le fait que le premier magistrat avait dû accomplir plusieurs tâches de représentation et de gestion durant l'absence et/ou le départ de cadres à la Ville, à savoir le directeur général, le directeur des travaux public et le directeur de l'urbanisme. Or, cela serait également proscrit.

La résolution a fait passer la paye annuelle du premier magistrat de 58 233$ à 82 956$ et les allocations de dépenses de 16 767$ à 17 044$. Seul le conseiller Sylvain Bolduc a voté contre.

Annulation de la prime

Par ailleurs, peu après 17 h aujourd'hui, Beauceville a annoncé par voie de communiqué de presse que la rémunération supplémentaire et ponctuelle octroyée au maire François Veilleux, approuvée par les membres du conseil municipal le 18 janvier dernier, « ne sera pas effective. »

Le communiqué indique qu'il a été convenu de maintenir le salaire du maire à celui fixé au moment où il a pris les commandes du conseil à temps plein en avril 2019, soit à 58 233 $ par année et d’annuler la prime que le conseil municipal avait proposée au maire dans le contexte exceptionnel des inondations et des projets majeurs de développement et de revitalisation qui ont eu cours en l’absence de personnel-clé à la Ville.

« La dernière année a été éprouvante et j’ai mis les bouchées doubles pour faire en sorte que notre municipalité se démarque et puisse assurer pleinement son développement économique malgré les divers impacts causés par les inondations. Cette prime m’a été accordée de bonne foi par le conseil, mais je comprends que ce n’était pas possible. Dans ces circonstances, j’ai choisi d’y renoncer, de rembourser ce qui m’a été versé et de continuer à exercer mon rôle de maire, entouré d’une équipe solide au service de la communauté », a exprimé François Veilleux dans le communiqué, tout en précisant qu'aucune entrevue ne serait accordée sur le sujet.

L'annulation du règlement ne signifie pas toutefois que le Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes n'examinera pas le dossier.