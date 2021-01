Nouvelle convention collective pour les cols bleus de Saint-Georges

La section locale 5197 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a signé avec les représentants patronaux ce mercredi, une nouvelle convention collective pour ses 32 membres cols bleus de la Ville de Saint-Georges.

L’entente, d’une durée de sept ans, couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025.

Après deux ans et demi de négociations et un passage en conciliation, une entente de principe était intervenue le 8 décembre dernier. Elle a ensuite été entérinée par les cols bleus en assemblée générale le 16 décembre, avec un vote favorable à 82 %.

La nouvelle convention collective ajuste le régime de retraite selon les exigences de la loi 15, en plus d’améliorer la base salariale de calcul qui détermine les prestations. Elle uniformise le taux salarial à l’embauche et prévoit que les postes de chef d’équipe seront offerts suivant l’ancienneté.

« Cette entente consolide nos conditions de travail. Elle couronne plusieurs années de travail syndical très constructif. Il y a eu notre adhésion au SCFP en mars 2014, avec l’appui du conseiller syndical Mathieu Dumont. Par la suite, nous avons collaboré avec les conseillers du SCFP Benoit Gosselin, Yanick Labrecque et Marc-André Roy, la directrice adjointe Marie-Hélène Bélanger et plusieurs autres personnes-ressources en équité salariale et régimes de retraite. L’expertise du SCFP dans le monde municipal est incontournable », a expliqué Éric Genesse, président du SCFP 5197.

