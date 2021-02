Permis de constructions: une année record pour Saint-Joseph en 2020

La Ville de Saint-Joseph a émis 327 permis et certificats de construction du 1er janvier au 31 décembre 2020. La valeur totale de travaux est estimée à 17,8 M$. Un nouveau record pour la ville.

La municipalité a connu en 2020 une année encore plus fructueuse que la précédente au niveau du nombre de permis de construction émis par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, ceux-ci provenant principalement du secteur résidentiel.

Le secteur résidentiel dans son ensemble a généré 235 permis et certificats relativement aux travaux de construction, rénovations et d’agrandissements avec une valeur de 11,9 M$. La portion des nouvelles constructions résidentielles représente à elle seule une valeur de 8,9 M$.

Il est à noter que ces nouvelles constructions ont généré la création de 48 nouveaux logements issus de résidences unifamiliales (27) et multifamiliales (3), un total qui s’ajoute aux 61 logements de l’année précédente.

Prévisions pour 2021

Selon les prévisions nationales, l’année 2021 s’annonce encore très profitable au niveau du nombre de nouvelles constructions résidentielles qui devraient voir le jour et Saint Joseph-de-Beauce ne devrait pas y faire abstraction. Quelques terrains résidentiels situés principalement dans des secteurs non desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égouts sont encore disponibles.

Nouveau quartier en préparation

La municipalité de Saint-Joseph a également indiqué qu'elle élaborait présentement les plans d’un nouveau quartier desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égouts qui permettra le prolongement de la rue Goulet à l’été 2022.

Il est à noter que plus de 40 terrains seront mis en vente dès le mois de septembre prochain. De plus amples informations devraient être disponibles d’ici le printemps.

Aléas de la Chaudière

Bien que l’année 2020 fut plus clémente au point de vue des inondations printanières pour la Ville de Saint-Joseph, ce sont 27 logements qui ont fait l’objet de permis de démolition en 2020 à la suite des conséquences des inondations du printemps 2019.