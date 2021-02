Centre multifonctionnel: le déboisement du site est commencé

Le déboisement du site du futur centre multifonctionnel de Saint-Joseph-de-Beauce vient de commencer, ont annoncé les autorités municipales de l'endroit.

Le terrain, où s'élèvera le bâtiment, se trouve entre la Route 173 et l’aréna actuel. Au cours des prochaines semaines, le Groupe Canam, qui a obtenu le contrat de constructiion, poursuivra la conception et la préparation des plans en architecture et en ingénierie, ainsi que des travaux préparatoires de drainage pour faciliter les travaux d'érection du centre qui devraient débuter dès le début du mois d’avril prochain.

Rappelons que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a obtenu une subvention de 6 533 332 $ des deux paliers de gouvernement dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Fonds Chantiers Canada-Québec, pour la réalisation de ce projet.