Adstock tiendra son premier carnaval « La grande bordée »

Le Service des loisirs de la Municipalité d’Adstock travaille depuis quelques semaines à mettre en place une première édition du carnaval « La grande bordée » et les activités entourant la semaine de relâche qui sera différente cette année en raison de la pandémie qui sévit toujours.

Pour cette première édition du carnaval « La grande bordée », qui se tiendra le 20 février, les citoyens seront invités à construire un château de neige. En collaboration avec l’URSL Chaudière-Appalaches, les participants feront parvenir leur photo en se rendant sur le site Internet du concours (www.defichateaudeneige.ca). Plusieurs prix seront attribués aux plus beaux châteaux. Localement, les personnes pourront également envoyer une photo de leur chef-d’œuvre via la page Facebook des loisirs de la Municipalité d’Adstock.

En après-midi, l’équipe du Service des loisirs tiendra un bingo virtuel dans lequel des cadeaux seront remis aux gagnants. Enfin, en soirée, en respectant toutes les mesures de sécurité, la tenue d’un feu de camp est alors suggérée aux familles en compagnie du Duo Coming Up qui offrira un spectacle virtuel sur la page Facebook des loisirs et ce, dès 20 h.

Une semaine de relâche autrement

En raison des mesures sanitaires et de distanciation physique qui sont toujours en vigueur, le Service des loisirs a pris la décision de transformer le camp de jour traditionnel en semaine de relâche virtuelle.

Pour se faire, un coffret sera remis aux participants dans lequel tout le matériel nécessaire s’y trouvera afin de réaliser les différentes activités proposées à la maison du 1er au 5 mars. Activités ludiques, sportives et artistiques seront de la partie en plus de présenter trois capsules spéciales qui viendront agrémenter les journées de la relâche virtuelle. D’ailleurs, il est toujours possible de s’inscrire via le site Internet de la Municipalité d’Adstock.

« Ça faisait longtemps que nous n’avions pas de carnaval permettant aux citoyens de profiter de l’hiver. Même si cette édition ne nous permettra de pas de se côtoyer, ce n’est que partie remise pour les prochaines années. Pour ce qui est de la semaine de relâche, à cause du contexte, il était plus qu’approprié d’accompagner nos enfants pendant ces jours de congé. Encore une fois, remercions notre équipe du Service des loisirs pour leur imagination ! », a déclaré le maire Pascal Binet par voie de communiqué de presse.