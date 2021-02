Le préfet de la MRC Nouvelle-Beauce adresse son soutien aux citoyens

La MRC de la Nouvelle-Beauce a tenu une séance régulière le 16 février amenant plusieurs nouvelles en ce début d'année.

À cette occasion, le préfet de la MRC, Gaétan Vachon, a adressé un mot aux citoyens de son territoire.

« Voilà une année complète qui s’est écoulée dans ce contexte de pandémie à la COVID-19… Après quelques mois plutôt difficiles, les derniers chiffres diffusés par le CISSS de Chaudière-Appalaches semblent démontrer une amélioration de la situation dans la région, ce qui pourrait pousser certains à baisser leur garde à l’aube de la Relâche. Ce n’est pourtant pas le moment de réduire nos efforts, de tricher sur certaines consignes ou de faire des exceptions. En effet, on ne peut pas ignorer les résultats moins reluisants en Beauce. Le combat n’est pas encore fini malheureusement. Pour le mieux-être de nos collectivités, continuons d’appliquer les consignes sanitaires. Lavons nos mains fréquemment, maintenons une distanciation de deux mètres avec les autres, portons le masque lorsque requis, respectons le couvre-feu et surtout évitons les rassemblements. Je suis le premier à rêver d’un retour à la vie normale, mais il passe par le respect rigoureux des consignes émises par les autorités de Santé publique. En attendant, continuons de sortir dehors, de cuisiner et de prendre des nouvelles de nos proches via les technologies. Je sais qu’on commence à avoir fait le tour de tout ça, mais le printemps est presque arrivé! Les beaux jours s’en viennent, gardons le moral. »

Les nouvelles suite à la séance régulière du 16 février 2021 :

Rapatriement des activités de Mobilité Beauce-Nord au bureau de Vallée-Jonction

Mobilité Beauce-Nord, dont le bureau se situe actuellement à Saint-Joseph-de-Beauce, déménagera dans le même bâtiment que la MRC au 268, rue d’Assise à Vallée-Jonction.

Ce déménagement n’aura aucun impact sur les services offerts à la clientèle, mais cette dernière devra s’assurer d’effectuer les changements nécessaires pour toute correspondance postale.

Un accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite sera aussi installé dans quelques jours.

Contribution financière à la Société du patrimoine des Beaucerons

La MRC de La Nouvelle-Beauce a offert une contribution financière de 5 000 $ à la Société du patrimoine des Beaucerons pour son fonctionnement en 2021.

Par sa mission de conservation et de diffusion des archives historiques beauceronnes, cet organisme fait rayonner le l’histoire et le patrimoine culturel de la Beauce.

Appui au projet régional déposé par l’Inter CDC Chaudière-Appalaches

L’enjeu du transport étant une priorité pour le conseil, qui donne son appui au projet que déposera l’Inter CDC dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité en Chaudière-Appalaches (PAGIEPS) 2017-2023.

L’Inter CDC souhaite réaliser un portrait des services de transport des personnes sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.

Sur le territoire de la MRC, le portrait a déjà été réalisé par la Table de développement social de La Nouvelle-Beauce, mais le projet d’Inter CDC serait complémentaire. En effet, il permettrait d’avoir une vue d’ensemble du transport en Chaudière-Appalaches, autant urbain que rural, et de connaître les différents modèles existants.

Accès entreprise Québec : 900 000 $ injectés en Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a accepté la convention d’aide financière avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la ministre déléguée au Développement économique régional pour la création du réseau Accès entreprise Québec.

Ainsi, les 900 000 $ octroyés serviront à renforcer les services d'accompagnement et d'investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises de la Nouvelle-Beauce via l’embauche de deux ressources supplémentaires.

Étant donné l’expertise de Développement économique Nouvelle-Beauce, la MRC a délégué à l’organisme cette responsabilité. Le financement sera applicable pour les exercices 2020-2021 à 2024-2025.

Reconduction d’une aide financière à la caravane de la récupération du CFER de Beauce

Encore cette année, la MRC de La Nouvelle-Beauce reconduira son aide financière de 2 000 $ à la caravane de la récupération animée par les élèves du Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de Beauce.

Rappelons que la caravane de la récupération visitera les écoles primaires du secteur afin de sensibiliser les élèves au principe des 3R, soit la réduction du gaspillage, le réemploi des objets et le recyclage des matières. Le montant attribué contribuera à rembourser les coûts rattachés à la tenue de ces activités.