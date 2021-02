Saint-Georges : 2,6 M$ pour la réfection de services municipaux

Lors de la séance du conseil municipal qui se tenait hier soir, la Ville de Saint-Georges a déposé un projet de règlement afin de procéder à la réfection de services municipaux sur son territoire. Évalué à 2 601 373 $, le projet nécessitera un emprunt du même montant.

Parmi les travaux qui seront exécutés, il y aura la réfection des services municipaux à ces endroits :

- 91e Rue entre les 5e et 8e Avenue,

- 5e Avenue (secteur 91e Rue),

- 119e Rue entre la 2e Avenue et le boulevard Lacroix,

- et une augmentation de la capacité des régulateurs D-1 (1re Avenue) et D-2 (près de la rivière Famine).

Résidences unifamiliales

Le conseil a adopté une résolution afin de donner son accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux dans la 138e Rue et la 22e Avenue.

Une entreprise dans le domaine de la construction (9408-0769 Québec inc.) effectuera un prolongement de rue de 325 mètres afin d’y construire 16 résidences unifamiliales.

La valeur globale de ce projet est estimée à 4,8 M$.

Beauce Art

Enfin, la Ville de Saint-Georges supportera financièrement Beauce Art en préparation de sa prochaine édition.

Le conseil a autorisé le versement d’une aide financière de 33 950 $ à l’organisme culturel qui dévoilera ses 10 nouvelles œuvres le 13 juin prochain.