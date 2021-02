Une semaine de relâche sans relâche à Saint-Joseph

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce propose de nombreuses activités dans le cadre de la Semaine de relâche.

Il sera possible pour les familles, les couples et les individus de faire plusieurs sorties variées, ou bien de rester à la maison et passer du bon temps avec les membres de la famille et amis en mode virtuel. Voici quelques éléments:

Activités à l'aréna

Patinage libre, patinage artistique libre et location glace famille-bulle à l’aréna, dès le 26 février. Pour connaître les plages horaires et les conditions pour le patinage libre ou la location de glace, consultez la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Défi Goose Chase : Relâche l’oie en toi !

Relâchez votre fou entre amis ou en famille en vous inscrivant à ce défi via l'application Goose chase! À tous les jours de la semaine, des épreuves seront à relever. Vous avez une semaine pour les réaliser. Plaisir garanti, avec quelques souvenirs compromettants en prime!

Créer votre équipe de 4 à 8 participants (le jeu se fait en ligne, donc pas besoin de faire partie de la même bulle!) et encouragez vos pairs à former une équipe.

Fais ton cinéma!

Représentations de films les 1er, 3 et 5 mars à 10h30 et 13h30 Venez au Théâtre de l’hôtel de Ville pour écouter un bon film en famille au coût de 2 $ par personne (gratuit pour les 3 ans et -). Nombre de places limitées. Couvre-visage obligatoire. Aucune nourriture vendue sur place.

Lundi 1er mars : Jouer avec le feu

Mardi 2 mars : Les incognitos

Vendredi 5 mars : L’appel de la forêt

Atelier culinaire virtuel

Atelier culinaire virtuel présenté par Escouade Culinaire. À faire en famille, de la pizza pour tous les goûts, version salée et sucrée, pour souper, pour déjeuner, c’est la folie ! En plus, juste à temps pour le souper du jeu-dredi! Au menu: Pizza pops et pizzas biscuits! Jeudi 4 mars à 15 h 30.

Pour consulter la programmation complète de la semaine de relâche, consultez le site Internet de la municipalité.