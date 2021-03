Les élus de Chaudière-Appalaches demandent un allègement des mesures sanitaires

La Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA) a émis un communiqué mercredi afin de demander au gouvernement un allègement des mesures sanitaires pour la région.

Après plusieurs semaines de restrictions imposées par les mesures en de zone rouge et devant la diminution notable et constante de cas de la COVID-19 dans la région, le président de la TREMCA, Paul Vachon, assure que les critères déterminés par les autorités pour atténuer les mesures sont maintenant rencontrés en Chaudière-Appalaches.

« Le taux d’incidence est en bas de 5, le taux d’hospitalisation, le taux de mortalité et le nombre de cas sont en baisse en plus de se maintenir depuis près de deux semaines sous la barre du 10 cas journaliers, comme le démontrent les chiffres publiés par la Santé publique. Nos citoyens, nos commerçants et nos entrepreneurs ont été disciplinés et leurs efforts ont donné les résultats escomptés », maintient le président de la TREMCA.

Plusieurs élus beaucerons sont parmi ces acteurs municipaux qui sollicitent l'allégement des mesures: le maire de Vallée-Jonction, Réal Bisson, Jonathan V. Bolduc, le préfet de la MRC Robert-Cliche et maire de Saint-Victor, le préfet de la MRC des Etchemins et maire de Saint-Prosper, Richard Couët, Claude Morin, le maire de Saint-Georges, Normand Roy, préfet de la MRC de Beauce-Sartigan et maire de Saint-Ephrem de Beauce, le maire de Sainte-Marie et préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, Gaétan Vachon, et le maire de Beauceville, François Veilleux.

« Cet allègement est mérité, mais surtout nécessaire pour le bien-être de toute notre population et le maintien de notre économie », poursuit Paul Vachon.

Si les élus de la région conviennent de laisser passer la semaine de relâche scolaire, ils sont unanimes quant aux affligeantes conséquences du maintien prolongé du palier d’alerte maximal actuel sur les activités culturelles, de loisirs, commerciales et industrielles du territoire.

« Nous avons appris avec la 2e vague à respecter les mesures sanitaires mises de l’avant. Nous avons adopté de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes de vie. Nos commerces et nos entreprises agissent de façon responsable et ont mis en place les mesures appropriées », a fait valoir le maire de la Ville de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

La TREMCA indique qu’il est impératif et pleinement justifié de laisser souffler les citoyens et les acteurs économiques à ce stade-ci.

Les membres de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches formulent ainsi leur demande au gouvernement Legault : « reconnaitre les efforts de la population de la région de la Chaudière-Appalaches pour freiner la transmission du virus et l’atteinte des critères fixés et, par conséquent, de bénéficier d’allègement des mesures sanitaires dès le 7 mars prochain »,