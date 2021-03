Saint-Martin adopte une nouvelle identité visuelle

La Municipalité de Saint-Martin vient de dévoiler sa nouvelle identité visuelle, un nouveau logo qui a été initié avec les idées des citoyens et une réflexion amorcée il y a quelques mois.

La création de cette nouvelle image s'inscrit dans une démarche de mise en valeur et de revitalisation de la municipalité qui se déploie depuis quelques années. Pour le créer, la Municipalité a confié le mandat à la firme Conception Para-Graphe, une entreprise établie en Beauce se spécialisant en imprimerie, lettrage et graphisme.

« Saint-Martin possède une communauté vivante, en pleine expansion et qui fourmille de nouveaux projets. L’objectif de la démarche était donc d’adopter une identité visuelle plus actuelle, une image à laquelle les citoyens pourront s’identifier davantage. Ses principaux symboles, soit ses terres agricoles, sa forêt et la rivière Chaudière avec sa passerelle, font de la municipalité un endroit qui unifie sa communauté pour illustrer l’aspect rassembleur du bien-être familial », a indiqué l'administration municipale dans un communiqué de presse.

Une symbolique distinctive

En toute simplicité, le logo est composé du nom de la municipalité. Le « M » représente la passerelle, un projet marquant de la municipalité qui a permis de relier le village d’une rive à l’autre, en plus d’ajouter un point d’intérêt notable. Le bleu évoque la rivière Chaudière qui est centrale dans le paysage. Le vert, quant à lui, signifie la richesse de la nature, le développement durable et l’agriculture dont est principalement composée Saint-Martin. Les courbes rappellent le mouvement, l’évolution et le changement.

Les armoiries demeurent un élément clé de l’identité de la municipalité de Saint-Martin. Le nouveau logo transmet donc une notion de mouvement vers l’avenir. L’énergie dégagée s’inspire de l’action générée dans les différentes sphères d’activités observées à Saint-Martin.

« Nous souhaitons que cette nouvelle image puisse contribuer à la promotion de notre municipalité, de manière à attirer de nouvelles familles, des travailleurs et investisseurs », a signalé le maire Éric Giguère.

Le dévoilement n’est que la première étape visant à faire rayonner la nouvelle image de Saint Martin. La nouvelle identité visuelle remplacera progressivement l’ancienne, au fur et à mesure du changement des supports : papeterie, véhicules, enseignes, et ce, dans une optique de gestion responsable des dépenses.