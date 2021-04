Saint-Georges demande l'aide de Québec pour financer les travaux d'immobilisation

Le conseil de la ville de Saint-Georges demande au gouvernement du Québec d’instaurer un programme d’urgence afin de compenser les municipalités suite à l’explosion des coûts de réalisation des travaux municipaux d’immobilisation.

En effet, la nette augmentation des coûts totaux des chantiers d’infrastructure pourrait éventuellement obliger les villes à reporter ou même abandonner certains projets.

Par conséquent, avec le soutien de l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et les élus municipaux de Chaudière-Appalaches, la Ville de Saint-Georges a souligné que l’aide financière versée pour faire face à la COVID-19 ne suffira pas à corriger le sous-financement des travaux en immobilisation.

Pour cette raison, ils réclament un programme d’aide financière qui favoriserait une reprise économique forte et rapide.

Projets

Lors de la séance du conseil qui s'est tenue hier soir à Saint-Georges, les élus ont accepté la plus basse soumission conforme, au coût de 139 982 $ proposé par l’entreprise Électricité André Langevin, afin de remplacer le feu de circulation situé à l’intersection de la 1re Avenue et de la 107e Rue.

Les membres du conseil ont également accepté la plus basse soumission conforme pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation de plans, devis et surveillance dans le but d'aménager un bâtiment de toilettes au parc de l’Érablière. C’est la firme Moreau Architectes qui réalisera le mandat pour la somme de 25 581 $.

Aérofête de Beauce

L’organisme Aérofête de Beauce a reçu l'accord du conseil pour le survol de la ville par divers appareils militaires et civils le 24 juin prochain.

Permis de construction

Le Service d’urbanisme a quant à lui, donné son autorisation à 299 permis de construction au cours des trois premiers mois de l’année 2021 pour une valeur de 24,8 M$.

Ces travaux permettront l’ajout de 88 unités de logement sur le territoire.