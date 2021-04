Alain Landry quittera prochainement son poste de directeur général à Saint-Joseph

Alain Landry quittera ses fonctions de directeur général à la ville de Saint-Joseph-de-Beauce le 20 mai 2021, après 14 ans à ce poste, pour relever un nouveau défi professionnel.

« J’ai eu la chance tout au long de ses 14 années, d’être appuyé dans mon travail par une équipe de cadres et d'employés, des gens professionnels et passionnés ayant à coeur d'offrir un service de qualité aux citoyens de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce », a affirmé Alain Landry. « Pendant cette période, j'ai également côtoyé deux maires, Michel Cliche et Pierre Gilbert ainsi que plusieurs conseillers et conseillères municipales qui m'ont témoigné du respect et de la confiance et je les remercie ».

En poste depuis juillet 2007, il a contribué à la réalisation de nombreux projets comme la mise aux normes de l’eau potable par la construction d’une usine d’eau potable et l’aménagement de réservoirs d’eau potable, la construction de la caserne et de la Halte Desjardins, la réfection d’infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie de plusieurs rues et le développement Du Vallon. Il s’est impliqué particulièrement dans le projet de la piste cyclable.

« Par son intégrité, son professionnalisme et la confiance témoignée à son équipe, monsieur Landry laissera sa marque dans le développement de notre ville », a souligné le maire Pierre Gilbert. « Nous tenons à le remercier pour tout son dévouement et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions ».

D'un point de vue administratif, M. Landry a établi des procédures efficaces, réorganisé les services municipaux et assuré un suivi rigoureux des processus financiers et légaux de la Ville.

D'ailleurs, mentionnons que Saint-Joseph-de-Beauce totalise cette année, 17.9 millions de dollars pour des projets en cours, notamment la construction du centre multifonctionnel, la réfection et l'aménagement de plusieurs rues, avenues et routes.