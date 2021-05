Les ventes de garage sont toujours interdites à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a envoyé un communiqué lundi afin de rappeler à la population que les ventes de garage sont toujours interdites sur le territoire de la municipalité en raison des mesures sanitaires de la santé publique.

Cela signifie donc que la grande fin de semaine des ventes de garage qui se tient habituellement à la fin mai est annulée. Il n’est pas possible non plus de tenir des ventes de garage en d’autres temps, précise la Ville de Saint-Georges.

La municipalité communiquera aux citoyens dès que les règles seront modifiées par le gouvernement du Québec.