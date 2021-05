Un 150e différent pour East Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus

L'année 2021 marque le 150e anniversaire de fondation des paroisses d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus et les deux municipalités voisines ont décidé de s'unir pour souligner cette étape importante de leur histoire.

Pandémie oblige, la programmation sera essentiellement virtuelle.

D'abord, une page Facebook «150e d’East Broughton et de Sacré Cœur de Jésus» a été ouverte au mois de mars où on y retrouve plusieurs photos inédites d’époque. De nouveaux clichés s'ajoutent régulièrement pour alimenter la page, au plus grand plaisir de tous les visiteurs.

De même, par l’entremise de Youtube et de la télévision communautaire de Cogéco, plusieurs capsules vidéo et émissions sont diffusées comme Les mardis animés, L’entrevue, Le temps d’une pause, Les nouvelles, qui se veulent une rétrospective des années 1925 à 1940.

Les organisateurs des célébrations ont mis sur pied le concours Fais-toi une beauté en décorant ta maison aux airs du passé. Les inscriptions, qui se font via la page Facebook, devront parvenir entre le 1er juin et le 26 septembre, journée où seront remis les prix.

Parmi les autres activités annoncées, on prévoit une pièce de théâtre, présentée sous forme de téléroman, des rallyes ainsi qu'une programmation s'adressant aux jeunes.

D’autres projets sont dans l’air, mais le comité organisateur — composé de Micheline Nadeau, Alain Gravel, Yves Perrault, Alain Faucher et Anabel Vachon, devra attendre de voir comment évolue la pandémie de la COVID-19 au cours des prochains mois.