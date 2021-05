Mesures de déconfinement: le maire Morin content mais prudent

Si le maire de Ville de Saint-Georges, Claude Morin, se réjouit des améliorations progressives quant au nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans sa municipalité et en Beauce-Sartigan, il demeure quand même prudent quant à la suite des événements.

Au lendemain des annonces de la levée imminente du couvre-feu et des restrictions gouvernementales en lien avec la pandémie, le premier magistrat a cru bon de faire une mise en garde par voie de communiqué de presse.

« Nous sommes sur le point de sortir de cette 3e vague et bien que nous nous en réjouissions, il est important de continuer de respecter encore les règles qui prévalent, dont le port du masque. Nous avons fait trop d’efforts et de sacrifices pour bousiller le tout en quelques semaines. Nous invitons l’ensemble de la population à respecter les règles de la Santé publique jusqu’à la toute fin. Toute comme vous, j’ai tellement hâte de retrouver notre liberté d’antan », s'est exprimé M. Morin.

« La vaccination nous a permis de prendre le momentum et plus il y aura des citoyens vaccinés, plus nous nous approcherons du retour à une vie un peu plus normale. D’ici là, je vous invite à la prudence. Plus que jamais, on a besoin de tout le monde pour s’en sortir une fois pour toutes. Chaque effort est un pas de plus vers notre liberté », de conclure le maire de la capitale beauceronne.