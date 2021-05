Des oriflammes commémoratives installées à La Guadeloupe

Cinq oriflammes commémoratives ont été disposées le long de la piste cyclable de la municipalité de La Guadeloupe pour faire connaître les bâtisseurs de la localité.

Cette idée de bannière est celle de Madeleine Roy, une citoyenne de la paroisse qui voulait raviver ces souvenirs des fondateurs de la paroisse.

Suite à un sondage auprès des citoyens, les noms de cinq personnes ont été retenus pour apparaître sur les oriflammes:

► Évariste Roy, curé fondateur;

► Joseph-Aimé Morin, fondateur et créateur de Boa-Ski;

► J. Clément Masson, notaire;

► François Beaudoin, inventeur et propriétaire du Moulin Blanc;

► Louis Gilbert, propriétaire des Industries de Ciment.

« Tous, à leur façon, ont joué un rôle marquant dans l’histoire de notre municipalité. Ces hommes à la fois visionnaires et entreprenants, ont contribué, par leur savoir-faire et leur dynamisme à la valorisation de notre village », ont indiqué less responsables municipaux par voie de communiqué de presse.

La réalisation de ce projet a été rendu possible grâce à une subvention accordée en vertu de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce et le gouvernement du Québec.

Les citoyens et visiteurs sont invités à venir marcher le long de la piste cyclable, au cœur du village, afin d’admirer les oriflammes.