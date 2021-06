Des investissements de près de 230 500 $ dans Les Etchemins

La MRC des Etchemins a annoncé l'octroi de 230 324 $ pour 12 projets qui ont été déposés dans le cadre la Politique de soutien aux projets structurants.

Cette dernière s'inscrit parmi les Politiques de soutien du fonds Régions et ruralité 2020-2021 de la MRC des Etchemins, dont l'objectif est de travailler en concertation entre les municipalités, afin de coordonner les actions et structurer le développement.

Ainsi, les projets retenus sont les suivants :

► Aménagement d’un skate parc à Saint-Benjamin : 15 263 $

► Aménagement d’un parc dans le secteur de Cumberland à Saint-Benjamin : 35 114 $

► Rénovation et réparation de la toiture du chalet au Club motoneige Langevin : 10 800 $

► Acquisition de buts de soccer pour le projet d’aménagement d’un terrain de soccer à Saint-Luc-de-Bellechasse : 2 522 $

► Mise aux normes et réfection du skate parc par l’Œuvre des loisirs de Sainte-Justine : 4 941,40 $

► Rénovation du bâtiment abritant la salle d'entraînement et d'aménagement du local pour le prêt d'équipement de sports et loisirs à Saint-Camille-de-Lellis : 10 914,72 $

► Mise à niveau des infrastructures de loisirs à Saint-Camille-de-Lellis : 41 995 $

► Panneau d’identification des services et du centre communautaire municipal de Saint-Camille-de-Lellis : 10 771 $

► Aménagement du parc de la Famille à Saint-Prosper : 44 003,67 $

► Agrandissement et réaménagement de salles à Sainte-Aurélie : 45 000 $

► Acquisition d’équipements nautiques à Sainte-Aurélie : 2 500 $

► Aménagement de sentiers pédestres et d’hébertisme à Saint-Cyprien : 6 500 $

« Ces projets mobilisateurs acceptés à la Politique de soutien aux projets structurants offriront aux citoyens du territoire des infrastructures modernes. Nous sommes fiers de ces initiatives qui contribuent à améliorer les milieux de vie au sein de la MRC des Etchemins », a affirmé Richard Couët, préfet de la MRC et maire de Saint-Prosper.

Cinq projets culturels

La MRC des Etchemins a également indiqué que près de 8 700 $ étaient accordés à cinq projets déposés dans le cadre de l’appel de projet 2021 du Programme de soutien aux initiatives culturelles.

Les projets retenus sont les suivants :

► À la découverte de l'art ... en plein air!, municipalité de Saint-Prosper (Le Village Beauceron) : 680 $

► Le Moulin... comme si tu y étais!, Moulin La Lorraine : 2 000 $

► Les heures du conte bilingue (français-espagnol), municipalité Sainte-Justine : 2 000 $

► Parcours de contes et légendes du Québec, Centre d'éducation des adultes de Saint-Prosper et de Sainte-Justine (Locaux de Lac-Etchemin - classe d'ntégration sociale) - Stéfanie Turmel : 2 000 $

► Théâtre et soirée rétro plage Bélanger : Lucille Thompson : 2 000 $

« Ces investissements permettront de stimuler le milieu culturel et de bonifier les projets de plusieurs acteurs dynamiques de la MRC. Nous pouvons être fiers de ces initiatives qui contribueront au rayonnement et au développement de la culture etcheminoise », a ajouté Richard Couët.