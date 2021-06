Quarante ans de vie municipale pour Claude Poulin

Lors de son congrès annuel tenu en mode virtuel, jeudi dernier, l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) a souligné les 40 ans de carrière du directeur général de Ville de Saint-Georges, Claude Poulin.

M. Poulin a débuté sa carrière comme secrétaire-trésorier de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins où il a œuvré pendant 22 ans. Il a ensuite occupé le poste de directeur général de la MRC de Beauce-Sartigan de 2003 à 2007 pour ensuite être recruté par la Ville pour agir à titre de directeur général adjoint. C'est en juin 2015 qu'il a été nommé directeur général de la Ville, poste qu’il occupe toujours depuis.

« J’aime toujours ce que je fais et il me reste de bonnes années devant moi. C’est un honneur et un privilège de travailler pour les citoyens, et ce, en étroite collaboration avec les élus. Demeurer près de notre monde, c’est ce que permet le palier municipal » de mentionner M. Poulin par voie de communiqué de presse, tout qui en soulignant l’excellence de toute l’équipe qui l’entoure.

« Avec ses qualités de meneur et son bagage, M. Poulin est un rouage fort important au sein de notre équipe. Évoluer pendant 40 ans dans un domaine qui est sans cesse en évolution, ça mérite un grand coup de chapeau. Bravo Claude! Merci de te dévouer sans cesse au bon fonctionnement et au développement de notre Ville et nous sommes heureux de pouvoir compter sur toi », de souligner le maire, Claude Morin.