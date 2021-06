Près de 115 000 $ pour trois projets de sentiers

Le gouvernement du Québec vient de donner son appui financier à trois projets, dans autant de localités de la circonscription de Beauce-Sud, pour favoriser l’accessibilité aux sentiers et aux sites de pratique d’activités de plein air.

C'est le député de la circonscription, Samuel Poulin, qui en a fait l’annonce par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest. Les sommes totalisent 113 739 $.

Un montant de 37 853 $ est versé à la municipalité de Saint-Robert Bellarmin pour la mise à niveau des sentiers pédestres du mont Bélanger. Le projet de consiste à faire la réfection d’une partie des sentiers, notamment le sentier « Bord de l’eau » en bonifiant la section du camping, la sécurité ainsi que la signalisation et l’ajout d’espaces de stationnement. Ce projet permettra la pérennité et la qualité des sentiers, en plus de renforcer l’expérience et l’accessibilité. La municipalité a développé un réseau de sentiers pédestres sur ses terres publiques couvrant une superficie de 240 km2 qui permet d’offrir un réseau de 20 km et des sites de camping rustique.

La Municipalité de Lac- Poulin reçoit 24 485$ pour la création d'une piste d’hébertisme. Le projet comprendra dix modules qui seront offerts gratuitement à tous les résidents. Le site est situé dans un milieu forestier localisé sur la rue Vallée. Les installations seront sécuritaires et attrayantes et contribueront au développement des agilités physiques ainsi qu’à la rencontre entre citoyens sur place.

Le projet du Grand Morne à Sainte-Clotilde vise l’ajout d’espaces de stationnement. Il permettra de construire des stationnements adéquats pour recevoir les randonneurs afin d’escalader le Grand Morne et de découvrir cette fabuleuse montagne tout en comblant les souhaits des excursionnistes. Québec injecte 51 401 $.