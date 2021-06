Saint-Côme inaugure son skatepark, ses jeux d'eau et une nouvelle sculpture

C’est ce lundi 21 juin que se déroulaient trois dévoilements de projets dans la municipalité de Saint-Côme-Linière. Le maire Yvon Paquet a ainsi présenté, au parc Aqualinière au coeur de la ville, un nouveau skatepark, des jeux d'eau, ainsi qu'une sculpture illustrée par des enfants de la municipalité.

« Ces réalisations visent à améliorer la qualité de vie de nos jeunes et par ricochet celle des parents. Situées près de l’école et de l’aréna, ces infrastructures serviront beaucoup et supporteront les activités du camp de jour », a déclaré le maire de Saint-Côme-Linière Yvon Paquet en soulignant l'importance des jeunes dans le développement de la municipalité.

Skatepark

En premier lieu, le skatepark a été réalisé avec l’aide de plusieurs commanditaires et grâce à la politique de développement du territoire de la MRC de Beauce-Sartigan pour une somme de 34 311 $.

Un comité de jeunes de Saint-Côme a également participé à la conception de cet aménagement dont le but était d'offrir un lieu rassembleur pour la jeunesse.

Jeux d’eau

La municipalité de Saint-Côme a également obtenu une enveloppe de l’ordre de 34 311$ dans le cadre de la politique de développement du territoire avec la MRC de Beauce-Sartigan pour le projet de jeux d'eau. Notons que des entreprises locales ont également offert du soutien financier supplémentaire pour ce projet dont le coût total s'élève à 122 832$.

Sculpture

Finalement, l'oeuvre sculpturale « Cubicules enfantins » réalisée par l’artiste et conseiller municipal, Gilles Pedneault, et l’artisan, Morick Dumas a été dévoilé.

Les enfants du camp de jour de la municipalité ont pu participer à la réalisation de la sculpture en peinturant des dessins sur les cubes composant l’oeuvre selon les différentes thématiques choisies.

Gilles Pedneault a fait la conception, la planification et la réalisation de cette œuvre.

« C’est en tant que bénévole que j’ai fait la conception de cette sculpture monumentale, mais c’est surtout grâce à la participation des gens d’affaires et du personnel des loisirs et de la culture de notre village que le projet a vu le jour. (...) L'année 2020 ne sera pas seulement qu’une pandémie pour ces jeunes artistes, mais surtout l’élaboration d’une œuvre collective qui sera, pour eux, une source de fierté pour de nombreuses années à venir », a commenté M. Pedneault.

Il s’agissait de la première fois que la municipalité de Saint-Côme-Linière dévoilait une œuvre d’art public dans le cadre du projet « Les Arts de la rue », présenté par Cogeco. Ce dernier est partenaire présentateur de ce projet prévu dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre la MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil Économique de Beauce et le gouvernement du Québec. De plus, trois entreprises locales : Soudure Dorick Dumas, Métal Duquet et la quincaillerie BMR de Saint-Côme-Linière, ont collaboré par le don de matériaux ou de main d’œuvre pour la réalisation de la sculpture. Au final, avec tous les partenaires impliqués, c’est une valeur de 35 000 $ qui a été investie pour la réalisation de cette œuvre d’art public.

Pour financer ces trois projets, la municipalité de Saint-Côme a reçu de l'aide financière provenant de divers programmes de subventions et de commandites d'entreprises locales. Ainsi, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, le préfet de la MRC, Normand Roy, ainsi que des représentants de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce et de l'entreprise Les industries forestières ProPac étaient présents pour ce dévoilement.

La Ville de Saint-Côme tient à souligner la contribution de tous les acteurs locaux pour la réalisation de ces trois projets.

Les derniers milles du maire

Par ailleurs, en entretien avec EnBeauce.com, le maire Yvon Paquet a réitéré qu'après dix ans de service à la communauté en tant que maire, ce dernier n'allait pas se présenter aux prochaines élections municipales qui auront lieu en novembre cette année.

Maintenant âgé de 71 ans et fier des accomplissements réalisés au courant des dernières années, Yvon Paquet passera le flambeau à d'autres individus voulant s'impliquer en politique. En plus des infrastructures récréatives comme l'aréna de Saint-Côme, le Parc des berges du Loup et, aujourd'hui les nouvelles installations du parc Aqualinière, le maire est particulièrement fier de la gestion des dossiers d'eau et d'égouts.

« Quand j'étais enfant, c'était difficile d'avoir l'eau à Saint-Côme. Ces choses-là, c'est la base. Il faut le faire. On fait ce qui est nécessaire, on fait ce qui est utile et, à la fin, on fait ce qui agréable, comme aujourd'hui », indique le maire.

Ce dernier souhaite également que la population soit davantage impliquée dans la chose municipale afin d'avoir des gouvernements de proximité qui prennent des décisions en concertation avec ses citoyens. Il souligne finalement le travail d'équipe de tous les élus de Saint-Côme qui oeuvre « pour les bonnes raisons ».