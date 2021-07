Des pannes électriques récurrentes dérangent dans plusieurs municipalités de la région

Depuis quelques semaines, des pannes électriques fréquentes ont été constatées dans les municipalités de Saint-Zacharie, Sainte-Aurélie et Saint-Prosper. Parfois de courtes durées, parfois longues, n'empêchent que ces pannes dérangent les citoyens et les instances municipales.

Du côté de Saint-Zacharie, on annonçait vendredi sur Facebook que la municipalité avait même déposé une plainte officielle à Hydro-Québec concernant ses nombreuses pannes électriques.

« Pour votre information, la municipalité a fait une plainte officielle auprès d’Hydro-Québec concernant les nombreuses pannes électriques des derniers jours qui touchent Saint-Zacharie, Saint-Aurélie et Saint-Prosper. Nous avons reçu l’information de la part d’Hydro-Québec qu’ils vont faire les vérifications nécessaires et que nous allons avoir des nouvelles dès la semaine prochaine », peut-on lire sur la page Facebook de Saint-Zacharie.

En effet, cette plainte a été déposée ce matin et passera par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, dont le bureau est aussi entré en communication avec les municipalités de Sainte-Aurélie et de Saint-Prosper en lien avec ce dossier.

Du côté de Saint-Prosper, le maire Richard Couët ajoute que si les pannes de longue durée sont dérangeantes, les pannes de courte durée ont également une incidence sur les appareils informatiques qui peuvent également briser lors du redémarrage.

« Ça fait plusieurs fois qu'on vit des pannes sans qu'il y aille vraiment de raisons météorologiques. S'il y un orage, une tempête, des vents, on pourrait penser que c'est normal en raison de branches cassées quelque part, mais dans ces derniers cas, il n'y a rien de ça. Et on ne sait pas pourquoi », explique Richard Couët.

Selon le maire de Saint-Zacharie, Richard Lachance, c'est la première année où l'on constate autant de pannes électriques sur ce territoire.

« Il y a des usines ici avec du matériel informatique. Ça peut coûter très cher et être très long à réparer », commente Richard Lachance.

Plusieurs communications ont été faites avec des agents d'Hydro-Québec dédiés aux dossiers de la région, explique le maire de Saint-Prosper et préfet de la MRC des Etchemins . « Ils sont bien gentils, mais les solutions ne viennent pas ».

« J'encourage les citoyens à parler au service de clientèle d'Hydro-Québec en tant que client pour que, chez Hydro-Québec, on réalise qu'il se passe quelque chose, mais nous aussi ça nous touche en tant que municipalité et nous aussi on fait des démarches », indique le maire de Saint-Prosper.