« Notre jardin nourricier » : un projet pour les élèves et la population de Saint-Isidore 

Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires dont la municipalité de Saint-Isidore et le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), les élèves de l’école Barabé-Drouin et tous les citoyens de Saint-Isidore pourront profiter du nouvel espace nommé Notre jardin nourricier dès la prochaine rentrée scolaire.

Initié à l’automne 2020 par le conseiller municipal, Martin Boisvert, Notre jardin nourricier profitera à toute la population de la municipalité en passant par les jeunes, les nouveaux arrivants et les aînés. On y trouvera, entre autres, une serre conçue pour un usage à l’année, des potagers collectifs en polyculture, un poulailler, des jeux d’hébertisme, des sites de compostage, des sentiers et des lieux de détente.

Nouvelle classe extérieure

Une classe extérieure sera aménagée sur un terrain municipal à deux pas de l’école primaire Barabé-Drouin de Saint-Isidore, et ce, afin de permettre aux élèves de vivre une expérience éducative stimulante dans une nature foisonnante. La structure sera couverte et aura la possibilité de fermer les murs permettant ainsi un usage à l’année. Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin est un des principaux partenaires ayant contribué au projet avec un investissement important de l’ordre de 10 000 $.

La directrice de l’école, Nathalie JD Poulin, se réjouit de ce projet qui offrira aux élèves de Saint-Isidore l’opportunité de faire de beaux apprentissages et de vivre des projets enrichissants : « Le personnel de l’école déborde d’enthousiasme puisque ça leur permettra de diversifier leurs pratiques pédagogiques. Les élèves de l’école ont également très hâte de l’utiliser. Notre jardin nourricier est un bel exemple de partenariat avec la communauté qui aidera l’école à remplir sa mission, soit celle de cultiver le plaisir d’apprendre et d’aider les enfants à grandir en citoyens responsables ouverts sur le monde. »

Pour Fabien Giguère, directeur général adjoint du CSSBE, ce nouvel espace est aussi une source de motivation pour les élèves. « Les élèves apprendront dans un environnement différent et stimulant, et profiteront des bienfaits d’être en nature. Le CSSBE est très heureux de contribuer à ce projet qui n’aura que des bénéfices pour les élèves », a-t-il indiqué.

Pour Martin Boisvert, conseiller de la municipalité de Saint-Isidore, l’ajout d’une infrastructure de ce type fournira à tous les citoyens un espace rassembleur. « En effet, la nature est synonyme d’abondance que les résidents de Saint-Isidore contribueront à générer au cœur de leur village dans le cadre du projet multidimensionnel Notre jardin nourricier. Je suis rempli de gratitude à l’égard de la contribution financière du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin pour ce projet auquel est intimement associée notre belle école primaire Barabé-Drouin. Au cœur de notre village de Saint-Isidore s’amorce un projet par et pour notre communauté, afin que nous puissions nous nourrir, tous ensemble, bien au-delà de la panse! »

L’espace de Notre jardin nourricier sera inauguré officiellement à l’automne 2021.