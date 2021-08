4e vague de COVID-19 : « Ça nous prend une gouvernance locale »

À l'arrivée de la 4e vague de COVID-19, le préfet de Beauce-Sartigan, Normand Roy, et le maire de Saint-Georges, Claude Morin, se joignent à plusieurs autres maires et préfets ainsi qu'à 800 médecins de la province pour demander au gouvernement du Québec de rétablir la gestion de proximité pour mieux dispenser les services aux patients en région.

Ceux-ci estiment que la 4e vague met en évidence les disparités importantes entre les régions, notamment en ce qui a trait au nombre de cas actifs, au ratio de population vaccinée, à la disponibilité des ressources et à la pénurie de personnel médical, sans compter les retards en chirurgies.

« On s'est aperçu, depuis le début de la pandémie, que ça nous prend une gouvernance locale », d'indiquer Claude Morin lors d'une entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. « À Saint-Georges on a deux CHSLD public et un privé, en plus d'avoir un hôpital et il n'y a aucune gouvernance sur place. C'est toujours au maire et au conseil municipal qu'on pose les questions alors qu'on a pas plus de réponse que les citoyens. »

Comme ces alliés, il regrette de n'avoir personne à qui s'adresser sur le terrain et voudrait simplifier le processus pour que les centres hospitaliers puissent agir en fonction de leurs besoins et de leur réalité. Si chaque hôpital possède une direction locale, il aura la capacité d'adapter l'organisation de ses soins et de répondre plus efficacement à la 4e vague.

« Avec la pénurie et la fatigue des travailleurs de la santé, il est d'autant plus crucial que le réseau puisse s'appuyer sur une organisation locale cohérente, efficiente et mobilisée », a rappelé la Dre Isabelle Lepage, vice-présidente du Regroupement québécois de médecins pour la décentralisation du système de santé (RQMDSS).

« On veut pouvoir s'asseoir à la même table lorsqu'on à un problème, un peu comme la commission scolaire. Nous on est trop loin de la prise de décision. Il faut descendre la gouvernance sur le terrain comme c'était dans le temps », de conclure le maire de Saint-Georges.

Les élu.e.s régionaux et les représentants du RQMDSS dresseront un portait de la situation et feront état des solutions qu'ils proposent, lors d'un point de presse qui aura lieu le vendredi 27 août à 10 h au Centre Saint-Pierre à Montréal.