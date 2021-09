Québec investit dans les infrastructures de 23 municipalités de la région

Le gouvernement du Québec offre une aide financière de 2,2 M$ qui servira à 23 municipalités de Beauce-Sud afin de réaliser des travaux d’amélioration de leurs infrastructures municipales et communautaires.

Cet investissement est dans le cadre du nouveau Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). Ce programme a pour but d’encourager la vitalité économique et sociale dans les régions, notamment dans les plus petites municipalités. Les villes pourront procéder à des travaux de rénovation, de réfection, de mise aux normes, d’agrandissement ou de construction de leur hôtel de ville, caserne de pompiers, garage et entrepôt municipaux ainsi que de leur centre et salle communautaire.

« Le développement de la ruralité est au cœur de nos priorités. Les villages de 5000 habitants et moins ont aussi besoin d’un coup de pouce afin d’occuper le territoire, mais aussi pour développer nos régions. Il faut continuer d’appuyer les projets porteurs de ces municipalités qui rassemblent les populations de tout âge. Ceci améliore directement la qualité de vie des citoyens », écrit Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Municipalités concernées

Saint-Zacharie 110 612 $

Sainte-Aurélie 75 000 $

Saint-Prosper 150 638 $

Saint-Benjamin 97 093 $

Saint-Théophile 75 000 $

Saint-Gédéon-de-Beauce 121 202 $

Saint-Hilaire-de-Dorset 75 000 $

Saint-Évariste-de-Forsyth 75 000 $

La Guadeloupe 112 649 $

Saint-Honoré-de-Shenley 107 280 $

Saint-Martin 129 161 $

Saint-René 75 000 $

Saint-Côme–Linière 143 868 $

Saint-Philibert 75 000 $

Lac-Poulin 75 000 $

Saint-Benoît-Labre 109 360 $

Saint-Éphrem-de-Beauce 126 296 $

Notre-Dame-des-Pins 112 373 $

Saint-Simon-les-Mines 75 000 $

Saint-Robert-Bellarmin 75 000 $

Saint-Ludger 97 135 $

Sainte-Clotilde-de-Beauce 75 000 $

Courcelles 75 000. $

Total : 2 242 667 $