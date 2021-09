MRC des Etchemins : une nouvelle directrice des services administratifs

Marie-Josée Fontaine devient la nouvelle directrice des services administratifs de la MRC des Etchemins.

Elle entrera officiellement en poste dès lundi le 13 septembre, où elle remplacera progressivement Martin Roy, qui prendra sa retraite dans les prochains mois.

Le mandat de cette dernière consistera, entre autres, à gérer les ressources financières et humaines de l’organisation, en plus de contribuer au développement régional. Elle travaille depuis plus de 10 ans au poste de technicienne administrative au sein de la MRC.