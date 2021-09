Triple inauguration à Saint-Côme-Linière

C’est en après-midi, hier, que la Municipalité de Saint-Côme-Linière a procédé au dévoilement de trois projets d'importance pour la localité.

Le premier d’entre eux est le nouveau terrain de soccer situé au parc des Berges-Du-Loup. De dimensions réglementaires (90 m X 60 m), il pourra dorénavant accueillir des tournois dans le futur.

Ce projet a pu se réaliser, entre autres, grâce à la politique de développement du territoire de la MRC de Beauce-Sartigan, d’où provient plus de la moitié du financement, soit 85 535$. La caisse Desjardins du Sud de la Beauce a également contribué par une commandite de 5 000 $ alors que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a remis un montant de 300 $. Plusieurs autres partenaires du milieu ont également investi dans le terrain dont le coût total de réalisation atteint presque 160 000 $. Il inclut un bâtiment de services construit juste à côté du terrain afin d’offrir des vestiaires et toilettes aux équipes et spectateurs.

Sculpture et sentiers pédestres

Tout juste à côté de ce bâtiment de services dans le parc des Berges-Du-Loup, on a dévoilé une sculpture de l'artiste Gilles Pedneault intitulée La Déferlante. L'oeuvre est inspirée d'une importante tempête, qui s'est abattue sur le village le 31 juillet 1917, alors que la pluie, accompagnée du tonnerre et de la foudre, est tombée pendant dix heures. causant de nombreux dommages.

« Je crois à l’importance de connaître l’histoire de son milieu de vie. Pour moi, cette sculpture incarne cette tragédie qui a marqué une fois de plus les grands bouleversements que les habitants de notre village ont dû affronter », a indiqué Gilles Pedneault, qui a fait don de sa sculpture à la municipalité.

Enfin, le troisième projet est celui des sentiers pédestres sont presqu’entièrement terminés. Les deux premières phases des travaux ont été réalisées en 2020 et la troisième fut en construction tout au long de cet été.

Ces sentiers s'étendent sur près de deux kilomètres, débutant dans le parc des Berges-Du-Loup, passant par quelques terrains privés, pour se terminer près de la salle paroissiale.

Les fonds de réalisation proviennent du ministère de l’Éducation supérieure pour un coût total de c270 000 $.

Les sentiers comptent déjà quelques jeux d’hébertisme et la municipalité espère pouvoir les bonifier au fil du temps en y ajoutant des bancs, tables et peut-être y inclure d’autres activités.

La triple inauguration s'est effectuée en présence, entre autres, du maire de Saint-Côme-Linière, Yvon Paquet, du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, du préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Normand Roy et de l'artiste Gilles Pedneault.