La séance du conseil de la Ville de Sainte-Marie sera ouverte au public

La Ville de Sainte-Marie tiendra publiquement la séance du conseil municipal le lundi 13 septembre à 20 h. La population est invitée à se présenter dans la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 270 avenue Marguerite-Bourgeoys.

La capacité d'accueil de la salle du conseil a cependant été réduite de manière à respecter les mesures de distanciation prévues par décret. Par contre, si des personnes se voient refuser l’accès, la séance sera enregistrée et un lien pour accéder à l’enregistrement sera publié sur le site Internet de la Ville, et ce, dès que possible après cette séance.

L’ordre du jour de la séance du 13 septembre 2021 est disponible sur le site Internet sainte‑marie.ca dans la section Conseil municipal – Documents du conseil. Pour tout commentaire ou question relatives à cette séance, vous pouvez les transmettre par écrit à tout moment avant la tenue de la séance à l’adresse courriel suivante : [email protected].