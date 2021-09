Permis de construction: Saint-Georges fracasse un record

Alors même que l'année 2021 est loin d'être terminée, la Ville de Saint-Georges vient de fracasser son record en matière de valeur des permis de construction accordés en un an, vient d'annoncer l'administration municipale.

Ainsi, après huit premiers mois écoulés, Saint-Georges a autorisé des permis pour une valeur totalisant 98 206 542 $, alors que le précédent record de 93,4 M$ avait été établi en 2018.

Au cours du mois d’août dernier, 125 permis, estimés à 5 469 277 $, ont été autorisés. Ces projets permettront notamment l’ajout de sept unités de logement pour porter le nombre à 156 depuis le début de 2021.

Parmi les plus importants projets, une entreprise à numéro procède actuellement à la construction d’un bâtiment commercial à l’intersection de la 150e Rue et de la 10e Avenue dans le secteur Est. Ce projet est évalué à 1,4 M$. Pour sa part, le Centre de santé et des services sociaux de Beauce procède à l’aménagement d’un parc privé à l’hôpital. Ce projet est estimé à 650 000 $.

Depuis le début de l’année 2021, le Service d’urbanisme enregistre des hausses comparativement à la période correspondante l’année dernière, et ce, dans la majorité des catégories. Ainsi, on note une augmentation des investissements de l’ordre de 11,6 M$ au chapitre institutionnel, de 6,2 M$ dans le secteur industriel et de 5,4 M$ en ce qui concerne les résidences multifamiliales, notamment.