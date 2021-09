Deux nouvelles employées pour la MRC des Etchemins

Sarah Corriveau et Émilie Bédard ont été nommées respectivement au poste d’ingénieure forestière et d’inspectrice en urbanisme et en environnement pour la MRC des Etchemins.

Madame Corriveau sera au poste à titre de remplaçante de Samantha Lachance qui sera en congé de maternité. Le mandat de cette dernière consistera, entre autres, à appliquer la réglementation forestière et à prendre en charge certains dossiers touchant la gestion des cours d’eau et la mise en valeur des ressources forestières sur le territoire des Etchemins.

Pour sa part, Madame Bédard se joint à l’équipe du Service d’inspection de la MRC des Etchemins qui voit à l’application des règlements municipaux en matière d’urbanisme et d’environnement. En plus de répondre aux questions des citoyens en ces matières, elle procédera à l’analyse des demandes et à l’émission de permis de construction et autres certificats.