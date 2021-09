Saint-Lambert-de-Lauzon abaisse les limites de vitesse sur ses rues

La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a suivi les traces d’autres municipalités en uniformisant les limites de vitesse en fonction des types de rues.

La vitesse maximale des véhicules routiers est ainsi établie à 30 km/h dans les zones scolaires et aux abords des parcs, à 40 km/h sur les rues résidentielles publiques ou privées, à 50 km/h sur les rues industrielles et collectrices, à 70 km/h sur les rues collectrices principales, à 80 km/h sur les routes rurales et à 90 km/h sur les routes principales. Le règlement à cet effet a été adopté lors de la séance du conseil municipal du 13 septembre.

Lors de cette même séance, il a été résolu de demander au ministère des Transports du Québec de modifier la limite de vitesse sur la rue du Pont afin que la zone de 50 km/h actuelle soit prolongée du parc Alexis-Blanchet à la rue Saint-Aimé. La circulation ne cesse de croitre sur ce tronçon situé entre le parc du Faubourg et le parc Alexis-Blanchet.

Agrile du frêne

Toujours lors de la séance du conseil du 13 septembre, une dépense a été autorisée afin de procéder à l’abattage et au remplacement d’une vingtaine de frênes sur le territoire de la municipalité, principalement le long de la rue du Pont.

La Municipalité souhaite procéder au remplacement des arbres atteints par l’agrile afin de maintenir des ilots de verdure et de faire sa part dans la limitation de la propagation de l’insecte.