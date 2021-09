Démantèlement de la voie ferrée pour réaliser une piste cyclable

La MRC de Beauce-Sartigan a octroyé le contrat de démantèlement de l’ancienne voie ferrée, entre la 74e Rue et la 90e Rue, à Saint-Georges au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise « C.F.G. Construction inc. » au montant de 309 104,08 $.

Les travaux prévus sur 5,4 km seront réalisés du 27 septembre au 12 novembre 2021. Ceux-ci permettront ensuite la construction d’une piste cyclable urbaine à Saint-Georges à l’été 2022.

L’ensemble du projet est soutenu financièrement par le gouvernement du Québec, la MRC de Beauce-Sartigan et la Ville Saint-Georges.