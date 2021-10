Élections municipales: le portrait de la MRC Robert-Cliche

En vue des élections municipales du 7 novembre prochain, c'est à 16 h 30 le 1er octobre que les personnes sollicitant les postes de maires et de conseillers de toutes les villes, municipalités et villages du Québec devaient déposer leur candidatures officielle auprès d'Élections Québec.

Ce délai étant passé, les personnes dont la candidature a été la seule soumise à la fonction convoitée ou déjà occupée ont donc été élues ou encore réélues par acclamation.

Par ailleurs, d'autres postes seront soumis au scrutin du 7 novembre. Le tableau ci-bas fait le relevé complet du portrait électoral en Robert-Cliche selon les informations les plus récentes du site Internet d'Élections Québec.

Notons que pour la MRC Robert-Cliche, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont François Veilleux (Beauceville), Jean-Roch Veilleux (Saint-Alfred), Jeannot Roy (Saint-Joseph-des-Érables), Jonathan V. Bolduc (Saint-Victor) et Mario Groleau (Tring-Jonction)

Les nouveaux maires sont Pierrot Lagueux (Saint-Joseph-de-Beauce), Sylvain Cloutier (Saint-Jules), Patrice Mathieu (Saint-Odilon-de-Cranbourne) et René Leduc (Saint-Séverin).

Le seul maire sortant du territoire qui devra se soumettre au scrutin du 7 novembre est Martin Nadeau, de Saint-Frédéric, qui affrontera la candidate Micheline Grenier. Trois des six postes de conseillers de l'endroit sont dans le même scénario.

Il y aura également des élections pour les conseillers des districts 2 et 3 à Saint-Joseph-de-Beauce et les postes 1 et 2 de Saint-Séverin.

BEAUCEVILLE

Maire: François Veilleux — Réélu

Conseiller District 1: David Veilleux — Élu

Conseillère District 2: Virginie Gosselin — Élue

Conseillère District 3: Marie-Andrée Giroux — Réélue

Conseiller District 4: Kevin Pomerleau — Élu

Conseiller District 5: Patrick Mathieu — Élu

Conseiller District 6: Vincent Roy — Élu

SAINT-ALFRED

Maire: Jean-Roch Veilleux — Réélu

Conseillère Poste 1: Lucie Rodrigue — Élue

Conseiller Poste 2: Gilles Perreault — Élu

Conseillère Poste 3: Line Lachapelle — Élue

Conseiller Poste 4: Dave Bolduc — Réélu

Conseillère Poste 5: Chantal Rodrigue— Élue

Conseiller Poste 6: Pascal Maheux — Élu

SAINT-FRÉDÉRIC

Maire:

Martin Nadeau (sortant) / Micheline Grenier | Scrutin 7 nov.

Conseiller Poste 1:

Michel St-Pierre (sortant) / Jacques Berthiaume | Scrutin 7 nov.

Conseiller Poste 2: Harold Gilbert — Élu

Conseiller Poste 3:

Jean-Denis Vachon (sortant) / Francis Paré | Scrutin 7 nov.

Conseiller Poste 4: Yvan Nadeau — Élu

Conseillère Poste 5: Johanne Giguère— Réélue

Conseiller Poste 6:

Sylvie Couture/Michel Dubé/ Johannie Lessard | Scrutin 7 nov.

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

Maire: Pierrot Lagueux — Élu

Conseiller District 1: Aucune candidature

Conseiller District 2:

Sylvain Gilbert (sortant)/Andrée Veilleux | Scrutin 7 nov.

Conseiller District 3:

Michel Doyon (sortant)/Daniel Fortier | Scrutin 7 nov.

Conseiller District 4: Aucune candidature

Conseiller District 5: Roger Bernard — Élu

Conseiller District 6: Pierre-Olivier Boivin — Élu

SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES

Maire: Jeannot Roy — Réélu

Conseillère Poste 1: Mélanie Roy — Réélue

Conseiller Poste 2: Aucune candidature

Conseiller Poste 3: Christian Roy — Réélu

Conseiller Poste 4: Aucune candidature

Conseillère Poste 5: Joanie Roy— Réélue

Conseiller Poste 6: Aucune candidature

SAINT-JULES

Maire: Sylvain Cloutier — Élu

Conseiller Poste 1: François Grondin — Élu

Conseiller Poste 2: Marcel Paré — Réélu

Conseiller Poste 3: Patrice Gagné — Réélu

Conseiller Poste 4: Aucune candidature

Conseillère Poste 5: Katy Vachon — Réélue

Conseiller Poste 6: Gino Vachon — Réélu

SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE

Maire: Patrice Mathieu — Élu

Conseiller Poste 1: Sylvain Carbonneau — Élu

Conseiller Poste 2: Vincent Poulin — Élu

Conseillère Poste 3: Audrey Pomerleau — Élue

Conseillère Poste 4: Maryse Baillargeon — Élue

Conseiller Poste 5: Michel Pigeon— Élu

Conseiller Poste 6: Eric Morency — Réélu

SAINT-SÉVERIN

Maire: René Leduc — Élu

Conseillère Poste 1:

Patricia Labbé (sortante) / Marie-Pier Cloutier | Scrutin 7 nov.

Conseiller Poste 2:

Francis Couture / Maud Provençal | Scrutin 7 nov.

Conseiller Poste 3: Gaston Lessard — Réélu

Conseillère Poste 4: Mélanie Lecours — Élue

Conseiller Poste 5: Jean-François Lessard — Élu

Conseiller Poste 6: François Proulx — Réélu

SAINT-VICTOR

Maire: Jonathan V. Bolduc — Réélu

Conseiller Poste 1: Xavier Bouhy — Réélu

Conseiller Poste 2: Dany Plante — Réélu

Conseiller Poste 3: Richard Doyon — Élu

Conseillère Poste 4: Patricia Bolduc — Élu

Conseiller Poste 5: Francis Fecteau — Élu

Conseillère Poste 6: Nancy Lessard — Réélue