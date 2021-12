Saint-Côme dévoile le projet de pavillon d'accueil du parc des Berges-Du-Loup  

C’est cet après-midi que la municipalité de Saint-Côme-Linière a dévoilé les plans d’aménagement du parc des Berges-Du-Loup, notamment le dessin-maquette du bâtiment phare du projet qui sera un pavillon d’accueil.

Celui-ci sera construit aux abords de la route 173, au coût d'environ 700 000 $, a indiqué la directrice générale de la municipalité, Maryane Bélanger, au moment de l'annonce. Les appels d'offre sont prévus au cours de l'année 2022 et on projette que le pavillon puisse être complété d'ici deux ans.

Aujourd'hui, Desjardins a annoncé une contribution financière de 250 000 $ pour la réalisation des différentes installations du parc, soit 212 500 $ du Fonds du Grand Mouvement et 37 500 $ de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce.

« Le projet du Parc des Berges-du-Loup est un bel exemple de mobilisation à l’échelle régionale autour d’une initiative porteuse. Les communautés touchées en sont doublement gagnantes. En premier lieu, elles se donnent elles-mêmes accès à des infrastructures de loisirs et communautaires de grande qualité. En second lieu, elles bénéficient des retombées économiques majeures entraînées par l’afflux de visiteurs. C’est pour soutenir des projets comme celui-ci que le Fonds du Grand Mouvement a été créé », a tenu à dire Marc Villeneuve, vice-président Développement et Partenariat – Est du Québec chez Desjardins, qui était sur place lors de l'annonce.

Le développement du parc des Berges-Du-Loup a débuté en 2019. En septembre de cette année, la municipalité a inauguré à cet endroit un nouveau terrain de soccer, une sculpture, un bâtiment de services (vestiaires et toilettes) ainsi que des sentiers pédestres.

Outre le futur pavillon, plusieurs infrastructures de loisirs viendront bonifier le parc dans les prochaines années. Des travaux sont en cours pour la construction de terrains de basketball et de tennis. Une patinoire, une surface de dekhockey, des terrains de shuffleboard et de volley-ball, un espace jeux pour enfants et une scène extérieure seront également présents sur le site. La municipalité souhaite compléter l’ensemble du projet pour 2024.

« Le parc des Berges-Du-Loup a été conçu pour les citoyens de toutes les générations et pour les municipalités avoisinantes. La municipalité veut offrir aux citoyens un parc où tous pourront bouger, s’amuser et garder de saines habitudes de vie. Nous avons à cœur la santé et le bien-être de nos citoyens et ce parc reflète bien les valeurs que nous voulons leur transmettre » a pour sa part déclaré Gilles Pedneault, pro-maire de Saint-Côme-Linière.

PHOTO — De gauche à droite, Marc Villeneuve, vice-président Développement et Partenariats Est du Québec chez Desjardins, Gilles Pedneault, pro-maire de Saint-Côme-Linière, Maryane Bélanger, directrice générale de la municipalité, Patrick Maheux, architecte, Robby Poulin, conseiller municipal poste 2, Pierre Poulin, président du CA de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce et Karine Taschereau, directrice générale de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce.