Plus d'une cinquantaine de chars allégoriques et thématiques défileront aujourd'hui dans le cadre de la parade des Fêtes du 150e anniversaire de fondation d'East Broughton et de Sacré-Coeur de Jésus.

Le cortège se mettra en branle à compter de 14 h à partir de l'établissement La Gargouille, pour ensuite déambuler dans les rues de la municipalité.

Aussi, un spectacle de feux d'artifices suivra à 20 h sur le terrain de l'aréna local.