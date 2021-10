Adoption du plan de gestion des matières résiduelles

Lors de la séance du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, qui s'est tenue le 19 octobre, le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2023-2030 a été adopté.

Ce projet contient cinq orientations.

La première est d'améliorer la GMR en priorisant les 3RV avec une emphase sur la réduction à la source et le réemploi.

La seconde est d'implanter le scénario de gestion des matières organiques pour le secteur résidentiel.

En troisième lieu, la MRC veut accroître la performance en gestion de matières résiduelles des industries, des commerces et des institutions (ICI), des municipalités et lors des événements publics.

La 4e orientation vise à acquérir les connaissances sur le flux des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) sur le territoire et en faire une saine gestion.

Enfin, la 5e orientation va dans le sens d'optimiser les services et les installations en gestion de matières résiduelles et harmoniser la règlementation des municipalités.

Parmi les mesures énoncées dans ce projet de PGMR, on note:

- l'implantation de la collecte des matières organiques en sacs pour la population ainsi que les ICI;

- la réduction à la source, au moyen d'une démarche zéro déchet, de la filière du réemploi et de projets de réduction dans les écoles et le cégep;

- l'optimisation des écocentres et de leur accès à la population;

- la gestion des résidus de construction, de rénovation et de démolition;

- la modernisation de la collecte sélective;

- les événements écoresponsables;

- l’économie circulaire;

- la gestion des débris après sinistre;-

- la sensibilisation et l’éducation du public.

Un sondage sera transmis à la population en mars, suivi d’une consultation publique pour permettre aux citoyens et aux entreprises de proposer des améliorations avant d’officialiser le Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030, qui orientera les actions des sept prochaines années.

Au final, l’objectif du PGMR est de tendre le plus possible vers le zéro déchet et de n’enfouir que les déchets ultimes.

