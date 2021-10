Un nouveau directeur général pour Saint-Joseph-de-Beauce

Mathieu Genest devient le nouveau directeur général de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Il prendra ses fonctions le 15 novembre.

M. Genest est diplômé en administration à l’UQAR et au cours des quinze dernières années il a fait partie du milieu municipal. Depuis 2011, il occupait le poste de directeur général et secrétaire-trésorier à la municipalité de Saint-Elzéar. Auparavant, il a aussi exercé la fonction de directeur général et secrétaire-trésorier pour la municipalité de Saint-Tite-des-Caps.

« Je suis très heureux que M. Genest ait accepté de se joindre à l’administration de notre ville en tant que directeur général. Avec ses qualifications professionnelles, son expérience, ses succès à la même fonction dans d’autres municipalités et ses qualités personnelles, je suis convaincu qu’il saura faire progresser Saint-Joseph dans le futur. Je lui souhaite bon succès! », mentionne M. Pierre Gilbert, maire.

« Je suis très heureux et fébrile de venir relever de nouveaux défis avec l’équipe de la Ville de Saint-Joseph-de- Beauce. C’est avec la collaboration de tous, élus, employés municipaux et citoyens, que nous parviendrons à préserver un milieu de vie stimulant, attrayant et sécuritaire », souligne M. Genest.

Mathieu Genest prendra la relève de Alain Landry qui a quitté ses fonctions le 20 mai dernier.