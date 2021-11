Beauceville a eu un été fleuri par ses citoyens

Cet été, la ville de Beauceville a tenté d’embellir sa ville grâce au concours « Beauceville fleurie » et au projet pilote d’adoption et d’embellissement des terrains vacants. Ces deux activités ont été supervisées par l’équipe municipale de la Vie communautaire du Service des loisirs et parcs.

Le concours a attiré de nombreux Beaucevillois et c’est près de 1 000 $ en prix qui a été remis dans les différentes catégories.

Il y avait Coup de cœur chez le voisin, Maison et appartements, Jardins et potagers/volet écologique et Coin de rue fleuri. Une mention spéciale « Donnez au suivant » a aussi été ajoutée pour souligner la générosité d’une citoyenne ayant aménagé un jardin communautaire dont la récolte était destinée à ceux qui ne pouvaient plus jardiner.

La porte-parole pour une seconde année consécutive, Marthe Laverdière, fut enchantée de voir que les Beaucevillois apportaient une grande importance à l’environnement (récupération de l’eau de pluie, compost, récolte de graines de semence année après année…).

Adoption d’un terrain vacant

Les terrains laissés vacants à la suite des démolitions de propriétés (inondation 2019), ont trouvé preneur de plusieurs parrains. Ces derniers les ont entretenus tout au long de la saison chaude. La plupart des lots ont eu une vocation individuelle ou de copropriété. Ce sont des jardins et des potagers qui y ont été aménagés.

La ville tenait à souligner celui d’Émilie Deschênes-Bolduc qui avait aménagé un jardin communautaire offert à plusieurs personnes qui n’avaient plus la chance de cultiver la terre chez eux. Ce jardin fut complice et propice aux échanges intergénérationnels.

Un autre terrain pour jardins communautaires fut aussi aménagé près de l’église par la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville pour les gens qui désiraient des légumes frais tous les jours. Leur entretien fut aussi assuré grâce à la collaboration de l’organisme Le Murmure.

Ces deux activités d’embellissement seront de retour l’an prochain.