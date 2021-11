Un total de 7,2 M$ autorisés en permis de construction

Au cours du mois d’octobre, la Ville de Saint-Georges a autorisé 125 permis de construction pour une sommes de 7 203 271$. Après les 10 premiers mois de l’année, le Service d’urbanisme a donné son aval à 1594 permis pour une valeur de 118,5 M$.

Il est prévu que l’année 2021 sera celle où la ville aura connu le plus d’investissement dans le domaine de la construction et de la rénovation.

Parmi les permis autorisés au cours du mois d’octobre, Gestion TRI en a obtenu un pour la construction d’un bâtiment de 8000 pieds carrés à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 107e Rue. Ce projet de 1,2 M$ permettra d’accueillir le commerce Dollarama.

Des hausses presque généralisées

Depuis le début de l’année, on note des hausses presque généralisées dans les différentes catégories. Ainsi, on constate une augmentation de 14 M$ dans la catégorie institutionnelle, 7 M$ pour le multifamilial et 5 M$ dans l’industriel. La seule baisse est de l’ordre de 1,8 M$ dans le secteur agricole.

Ajoutons que les permis de construction autorisés, au cours des 10 premiers mois de l’année 2021, permettront l’ajout de 216 unités de logement, notamment.