Manon Bougie a été nommée maire suppléante à Saint-Georges

Manon Bougie, conseillère dans le district no 5 de la ville de Saint-Georges, a été nommée maire suppléante par les membres du conseil.

Cette décision a été officialisée en procédant à l’adoption d’une résolution lors de la séance du conseil qui a eu lieu hier soir. Notons que Manon Bougie siège au sein de ce conseil depuis 2009.

Réaménagement des anciens locaux du SSI

Étant donné que le Service de sécurité incendie de Saint-Georges a récemment déménagé dans ses nouveaux locaux, la Ville a procédé à l’adjudication d’un contrat pour la réalisation d’une étude préliminaire pour le réaménagement de la section qu'il occupait jusque-là dans l'hôtel de ville.

Ayant déposé la plus basse soumission conforme au coût de 28 168 $, c’est l’entreprise Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques inc. qui a obtenu le mandat.

Accord de construction

Lors de la séance du conseil de ville hier soir, les élus ont aussi donné leur accord de principe pour une demande de prolongement des services municipaux sur la 165e Rue et la 22e Avenue, sur une longueur d’environ 600 mètres.

À cet endroit, le promoteur 9179-0725 Québec inc. désire ériger 28 bâtiments de six logements chacun. Leur construction nécessitera, à terme, un investissement global de quelque 28 M$.

Le conseil a également permis la prolongation d'un an du bail de l’entreprise MBI Plastique inc. à l’intérieur du motel industriel, où elle occupe un espace depuis 2017.