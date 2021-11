La MRC de Beauce-Sartigan augmente son budget annuel de 10,7 %

Lors de la séance régulière du conseil de la MRC de Beauce-Sartigan tenue le 24 novembre, les maires ont procédé à l’adoption du budget 2022 fixé à 6 557 032$, soit une hausse de 10,7% par rapport à 2021 (5 923 062 $).

Ainsi, dans les revenus estimés pour l'année prochaine, la quote-part des municipalités représente une hausse de 1,17% par rapport à l'an passé, avec un montant de 1 223 351 $.

En ce qui concerne les dépenses, deux postes demanderont des déboursés importants. En effet, 1 096 462 $ seront consacrés au développement économique et 1 072 328 $ à d'autres dépenses générales.

Un nouveau préfet

Lors de cette séance, les maires ont également élu Dany Quirion, maire de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, à titre de préfet de la MRC. Il succède au maire sortant de Saint-Éphrem, Normand Roy, qui a assumé la fonction pendant deux mandats.

« Je tiens à remercier mes confrères et consœurs, maires et mairesses, de m’accorder leur confiance. Nous travaillerons de manière concertée, à l’amélioration de la qualité de vie, à l’attractivité et à la prospérité de la région », a affirmé le nouveau préfet.

Notons aussi que Claude Morin, maire de Ville de Saint-Georges, a été élu préfet suppléant. De plus, André Longchamps, le nouveau maire de Saint-Éphrem-de-Beauce, Alain Quirion, maire de St-Gédéon de Beauce et Gabriel Giguère, le nouveau maire de Saint-Côme-Linière, assisteront le préfet et le préfet suppléant au sein du comité administratif.