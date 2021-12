La SAAQ s'installera à Place Centre-Ville en mai 2022

Le bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) à Saint-Georges déménagera le printemps prochain dans les locaux de Services Québec à Place Centre-Ville.

L'annonce vient d'être faite par voie de communiqué de presse après celle de septembre dernier du retrait de la MRC Beauce-Sartigan comme mandataire des services de la SAAQ d'ici le 31 décembre de cette année.

Afin d'éviter un bris de service, l'organisation va demeurer à son emplacement actuel dans l'immeuble de la MRC du boulevard Dionne, dans le secteur Ouest de Saint-Georges, jusqu'à ce qu'elle entre en opération au centre-ville le 1er mai 2022. Le personnel en place et les heures de service demeurent les mêmes.

« Nous avions pris l'engagement de trouver une solution afin de préserver le service dans notre ville. L'accessibilité fut au cœur de nos échanges et rencontres. Les services liés aux permis de conduire et à l’immatriculation des véhicules sont une nécessité à Saint-Georges et je suis ravi que nous puissions les y maintenir », a commenté sur sa page Facebook le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.