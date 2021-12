Une zone de divertissement pour les adolescents

Grâce à une aide financière provenant du programme Fonds régions et ruralité de la MRC des Appalaches, la Municipalité d’Adstock a pu aménager une zone de divertissement dans une des salles du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher du secteur de Saint Méthode.

Les enfants, les adolescents et même les adultes pourront désormais bénéficier de ce nouvel espace pour se divertir.

Les responsables du Service des loisirs avaient remarqué, bien avant la crise sanitaire de la COVID-19, que les adolescents ne fréquentaient pas assez cette installation. Ils venaient y faire un tour, mais ils repartaient aussitôt. C’est alors que l’idée de concevoir un espace pour eux a commencé à germer.

Ainsi, des banquettes ont été fabriquées afin de privilégier les rassemblements entre eux (tout en respectant les mesures de distanciation), une zone d’étude a été aménagée, des équipements tels qu’une table de billard ainsi que des jeux vidéo privilégiant la forme physique ont été acquis. Bien que la zone de divertissement ait été conçue au départ pour les adolescents, petits et grands peuvent utiliser le matériel et les équipements qui sont sur place.

L’équipe du Service des loisirs a également tenu que cette zone ait une couleur locale en faisant appel à Rita Vigneault, du secteur Saint-Méthode, qui a participé au revêtement des banquettes en faisant aller ses doigts de fée.

Pour sa part, Richard Samson, du secteur de Sainte-Anne-de-Lac, a mis à profit ses talents d’artiste pour peindre le tableau thématique qui surplombe la zone de divertissement.

« De par la création de cette zone de divertissement, le Service des loisirs a su répondre à un besoin exprimé par les jeunes du milieu. Nous avons un beau complexe sportif et il y a de la place pour innover et rendre encore plus intéressantes nos installations. Grâce à ce nouvel espace, les jeunes et moins jeunes pourront se sentir chez eux et évoluer à l’intérieur de ces murs qui offrent plusieurs possibilités comme des activités en gymnase, la patinoire, la bibliothèque, l’heure du conte, les camps de jour, etc. », de déclarer le maire de la municipalité, Pascal Binet.

La zone de divertissement est accessible en tout temps pendant les heures d’ouverture du complexe sportif. Il est possible de connaître l’horaire en consultant la page Facebook des loisirs d’Adstock. Pour bénéficier des équipements, il suffit tout simplement d’en faire la demande à l’employé municipal.