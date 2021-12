Faible hausse des quotes-parts pour 2022

La Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche vient d'adopter un budget de 5 855 768 $ pour l’année 2022.

En moyenne, les quotes-parts générales sont en hausse de 1,9% selon la municipalité, soit une augmentation de 41 863$ (environ 2$/citoyen). Les municipalités en dépôt de rôle triennal pourront avoir des variations plus importantes pour certaines propriétés, mais cette dernière sera progressivement appliquée à l’ensemble du territoire de la MRC sur les deux prochaines années.

Aussi, afin de se conformer aux exigences du gouvernement quant à l’instauration de la collecte des matières organiques, soit le 3e bac, de nouvelles quotes-parts, représentant 11,87$/porte, seront peu à peu introduites pour les villes de Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville ainsi que pour les municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Saint-Victor, ce nouveau service devant être implanté en cours de 2022.

« Avec l’inflation autour de 5% ces derniers mois et en ajoutant l’effort requis au niveau de la collecte des matières organiques, on est heureux d’avoir pu limiter la hausse des quotes-parts générales à moins de 2%. Et lorsque des surplus surviennent, même en conservant une réserve pour pallier à de potentiels imprévus, la MRC ristourne ses municipalités membres, comme ce fut le cas l’été dernier alors qu’un demi-million de dollars furent retournés aux municipalités, qui peuvent ainsi l’investir leurs projets locaux », a déclaré le préfet, Jonathan V. Bolduc.

Piste cyclable: dernier droit

Le projet d’aménagement de la piste cyclable en est rendu à sa dernière phase majeure, soit le tronçon de 4 km entre la rivière Calway à Saint-Joseph et la sortie Nord de Beauceville, près de Beauce Auto.

Ainsi, à la séance de décembre, un contrat de 48 500$ a été accordé pour la préparation des plans et devis en vue de l’appel d’offres pour les travaux, qui devraient pouvoir être effectués en 2022.