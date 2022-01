Lancement de la Politique municipale des aînés et de la famille  

La MRC de Beauce-Sartigan a procédé ce matin au lancement de sa Politique municipale des aînés et de la famille.

« C'est mon livre de chevet », a déclaré le préfet, Dany Quirion, en conférence de presse virtuelle, au sujet de cet outil de développement qui a été réalisé afin de contribuer au vieillissement actif des aînés et à l’amélioration de la qualité de vie des familles du territoire. Il était accompagné pour la circonstance de l'agente de développement, Nadia Tremblay, et du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

La politique est le résultat d'une démarche collective échelonnée sur deux ans. Sa mise en oeuvre s'étale sur cinq ans, soit jusqu'en 2027.

Plusieurs étapes ont été effectuées afin de réaliser le projet, en l’occurrence, la mise sur pied de comités, la réalisation d’un diagnostic du milieu (portrait statistique, recensement des services et des ressources, consultations publiques), l’élaboration d’une politique-cadre et de ses plans d’action et, finalement, la mise en œuvre des plans d’action jusqu’en 2027. Il importe de préciser que la démarche famille a été intégrée à la démarche aînée afin de réaliser un processus inclusif et concerté.

Les 15 municipalités participantes sont Lac-Poulin, Saint-Honoré-de-Shenley, La Guadeloupe, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Simon-les-Mines, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Côme-Linière, Saint Théophile, Saint-Martin, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-René, Saint-Philibert et Saint-Benoît-Labre. Sept municipalités ont effectué un processus de mise à jour de leur politique tandis que les huit autres ont procédé à une nouvelle élaboration. Étant déjà dotée d’une telle politique qui sera mise à jour prochainement, la Ville de Saint-Georges poursuit sa lancée de concert avec la MRC.

Dans le but de mieux répondre aux besoins des aînés et des familles, les actions élaborées aux seize plans d’action quinquennaux toucheront les neuf champs d’action suivants : Espaces extérieurs et bâtiments, habitat et milieu de vie, sécurité, transport et mobilité, participation sociale, communication et information, loisirs, santé et services sociaux et respect et inclusion sociale.

« Dans une société en constante mouvance, la pertinence de tenir compte des réalités des aînés et des familles afin d’adapter les services, les ressources et les infrastructures à leurs besoins s’est avérée incontestable. En outre, le contexte de pandémie qui a touché l’ensemble de la population en fragilisant particulièrement nos aînés a corroboré l’importance de reconnaitre la nécessité de se doter d’une telle politique », a dit le maire Quirion.

Les intéressés peuvent consulter la politique et les plans d’action qui en découlent sur le site Web de la MRC ainsi que ceux des localités impliquées.

Le gouvernement du Québec a octroyé un soutien financier de 120 000$ dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA alors que la MRC de Beauce-Sartigan a investi 110 000 $.