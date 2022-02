Opérations déneigement dans Beauceville

La Ville de Beauceville procédera à des opérations de déneigement et d’élargissement de certaines artères en zone urbaine. Le tout se déroulera du 9 au 11 février.

Les citoyens sont prévenus qu’il est possible que ce soit prolongé si nécessaire. La liste des rues concernées est la suivante:

Secteur Est

237e Rue + bout de la rue, 179e Rue, 19e avenue Sud et Nord, 101e Rue au complet, 125e Rue, 7e Avenue (Entre 95e rue et 91e rue), 91e Rue, 5e Avenue (entre la 91e Rue et le cul‐de‐sac nord), 17e Avenue, 21e Avenue, 25e Avenue, 99e Rue, Est et Ouest (cul‐de‐sac), 107e Rue (de la 11e Avenue jusqu’à la route Fraser).

Secteur Ouest

24e Avenue, 34e Avenue, 38e Avenue, 74e Avenue, 82e Avenue, 84e Rue, 90e Rue, 92e Rue, 94e Avenue, 102e Rue, 12e Avenue, 124e Rue, 126e Rue, 128e Rue, 136e Rue, 142e Rue (à partir de la 10e Avenue jusqu’à la 144e Rue), 144e Rue, Plateau St‐François + 110e Rue.

À noter que les secteurs ruraux sont effectués en temps requis par l’entrepreneur en déneigement.

La liste des rues est aussi disponible sur le site Internet de la ville.

La collaboration de la population est demandée. Pour la durée de ces travaux, les citoyens ne devront pas se stationner dans les rues et devront disposer de leurs bacs à ordure et récupération à l’intérieur des limites de leur propriété et non sur la voie publique.