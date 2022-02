Saint-Georges: le conseil sera à huis clos ce soir

La séance du conseil municipal de Saint-Georges se tiendra ce soir à huis clos.

Celle-ci sera toutefois télédiffusée sur les chaînes de NousTV et TELUS ainsi que sur la page Facebook de NousTV Beauce-Appalaches.

Questions au conseil

Pour ceux qui ont des questions à adresser au conseil municipal, il est possible de les faire parvenir par courriel à [email protected]

Le maire Claude Morin prendra le temps de répondre à celles-ci lors de la période de questions lors de la séance suivante.

Si les questions concernent des dossiers personnels, il est préférable de communiquer directement avec les services concernés dont les coordonnées se trouvent sur la page d’accueil du site Web de Ville de Saint-Georges.

Même consigne à Sainte-Marie

En raison des consignes sanitaires, la séance ordinaire de Sainte-Marie, qui a lieu à 20 h ce soir, sera tenue sans la présence du public et les élus municipaux y participeront par visioconférence.

Conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-029 du 26 avril 2020, la séance sera enregistrée et un lien pour accéder à cet enregistrement sera publié sur le site Internet de la Ville dans la section « conseil municipal », et ce, dès que possible après cette séance.