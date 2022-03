Désignation des quartiers: bientôt un « Secteur des Passerelles »?

À l’initiative d’une citoyenne du quartier, le « Parc des roulottes » de Saint-Georges, sera bientôt renommé, afin de trouver un nom décrivant mieux l'allure du secteur, qui a changé avec les ans.

Il s’agit d’un surnom non officiel qui a été attribué dans les années 70 alors que des roulottes s’y étaient installées. Notons que selon le site du gouvernement du Québec, le terme « roulotte » est aussi utilisé pour parler de Maison mobile. La définition telle qu’inscrite sur Portail Québec est la suivante : « Habitation de forme rectangulaire pouvant servir de résidence permanente ou secondaire et qu'on peut tracter assez facilement grâce à son train de roues. Désigne une demeure habitable à longueur d'année, construite sur un châssis remorquable et non sur fondations permanentes et destinée à être raccordée aux services publics. »

La Ville reconnaît cependant que la plupart, voire toutes, les résidences sont désormais sur solage et sont devenues de vraies maisons. On parle ici des habitations qui se trouvent sur la rive ouest, le long de l'avenue de la Chaudière, entre les rues Labbé et François, au nord du Parc Veilleux.

Richard Poulin, chef de division aux communications de la Ville, explique que la manière de choisir le nom n’a pas encore été déterminée, mais qu’ils vont tenter de trouver un terme qui parle à tout le monde. « La dame avait offert le Secteur des Passerelles. Il faut trouver un élément qui rappelle l’endroit. »

De son côté, le conseiller municipal du District 6, Jean-Pierre Fortier, où se situe ce quartier, estime que c’est à juste titre que la citoyenne a fait cette demande de correction. Bien qu’il n’ait pas entendu parler de ce sujet avant notre appel, il soutient la démarche.

« Effectivement, tout le bord de la rivière ce sont des maisons un peu plus cossues, plus anciennes et puis les maisons sont des maisons permanentes. Je serais favorable effectivement à ce qu’on ait une remarque plus agréable pour les citoyens de ce quartier-là. »

Texte écrit en collaboration avec Gabrielle Denoncourt.