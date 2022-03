Encore des méfaits perpétrés à l’espace Carpe Diem

La Ville de Saint-Georges invite les entreprises, les commerces, les institutions et les industries de son territoire à embellir leur terrain grâce au programme incitatif de verdissement. En plus, de rendre le décor plus agréable avec des aménagements paysagers, cela aide à la lutter aux changements climatiques.Cette initiative provient de l’évaluation réalisée par les Fleurons du Québec.