Chiens et chats: c'est le renouvellement des licences

Quelque neuf projets ont été retenus dans la circonscription de Beauce-Sud, qui recevront une aide financière totalisant plus de 672 200 $, dans le cadre du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE). C'est le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.