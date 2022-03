Accès à Internet haute vitesse d’ici septembre 

Plus de 260 foyers des municipalités de La Guadeloupe et de Saint-Évariste-de-Forsyth auront accès aux services Internet haute vitesse d'ici le mois de septembre.

L’ensemble des foyers admissibles de ce secteur sera couvert par un projet de fibre optique de Sogetel, grâce à un investissement de 1 064 400$ du gouvernement du Québec.

L’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), Gilles Bélanger, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que Richard Biron, vice-président développement d'entreprise de Sogetel, en ont fait l’annonce aujourd’hui par voie de communiqué de presse.

Le financement de ce projet est accordé par l’entremise du volet Éclair III de l’Opération haute vitesse, qui s’inscrit dans la continuation des initiatives gouvernementales visant à offrir à toutes les familles québécoises l’accès à un service Internet de qualité, à un coût abordable.

Pour la région de Chaudière-Appalaches, cette annonce porte l’investissement total à plus de 76,6 millions de dollars avec 9 367 foyers visés.

« Avec cet investissement majeur, nous venons compléter l'accès à internet d'ici septembre pour l'ensemble du territoire de Beauce-Sud », a indiqué le député Poulin.

Pour sa part, Richard Biron a précisé que Sogetel a déjà reçu aussi le mandat de s’assurer que les MRC des Etchemins, des Appalaches et Robert-Cliche soient bien desservies en Internet haute vitesse et que l’annonce d’aujourd’hui, dans la MRC de Beauce-Sartigan permettait à l'entreprise d’étendre encore plus son empreinte dans la région de Chaudière-Appalaches.